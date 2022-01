Đoković vlasnik danske kompanije koja razvija terapiju protiv kovida-19

Danas pre 3 sata | N1

Najbolji teniser sveta Novak Đoković vlasnik je danske kompanije QuantBioRes koja razvija terapiju protiv kovida-19, potvrdio je generalni direktor kompanije za agenciju Rojters.

Prema podacima danskog privrednog registra, Jelena i Novak Đoković stvarni su vlasnici danske kompanije od 3. juna 2020. godine. Jelenin udeo u vlasništvu je 39,2 odsto, a Novakov 40,8 odsto. Preostalih 20 odsto stvarnog vlasništva vodi se na ime Entoni Čarls Slingsbi. Novak Djokovic has purchased 80% of Danish biotech firm QuantBioRes, aiming to develop a medical treatment against COVID-19, the company’s chief executive told Reuters https://t.co/XxHGtD0Ud2