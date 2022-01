Omikron ne usporava, kod hroničnih bolesnika daje tešku kliničku sliku

RTS pre 30 minuta

Koronavirus je u Srbiji od početka epidemije registrovan kod 1.484.516 osoba, a zabeležena su 13.152 smrtna slučaja, pokazuju podaci sa sajta covid19.rs.

06:51 U Mačvanskom okrugu 685 novozaraženih Prema poslednjim informacijama u Šapcu se beleži blagi pad broja novozaraženih, ali su podaci i dalje zabrinjavajući. Za poslednja 24 sata u Mačvanskom okrugu je 685 novoobolelih, od toga 309 u Šapcu. Kažu da su to uglavnom pacijenti sa blažom kliničkom slikom, u srednjem životnom dobu, od 35 do 50 godina. U kovid ambulanti pregleda se i do 800 pacijenata dnevno. Your browser does not support the video tag. Prema