„Grčićev čovek“ novi kandidat za direktora EPS-a

Danas pre 1 sat | G. Vlaović

– Iako je dosad jedini kandidat za funkciju v.d. direktora Elektroprivrede Srbije, o kome je razmišljala Vlada Srbije, bio Miroslav Tomašević u međuvremenu se kao opcija koja bi na čelu preduzeća zamenila Milorada Grčića pojavilo i ime Vladimira Markovića, izvršnog direktora za razvoj strateških projekata.

Kako Danas saznaje Vladimir Marković je faktički bio Grčićev zamenik u preduzeću i zbog toga ima njegovu ali i podršku uticajnog biznismena člana Srpske napredne stranke zainteresovanog za kadriranje u elektroenergetskom sektoru Srbije. – Vladimir Marković je Grčićev čovek. Ako bi on bio izabran na mesto direktora to bi bilo loše za interese preduzeća jer bi se nastavilo sa nakaradnom politikom iz perioda Grčića koja je dovela do kolapsa elektroenergetskog sistema