Koronavirus potvrđen kod još 16.403 osobe, preminulo 30 ljudi – na bolničkom lečenju 2.729 pacijenata

U poslednja 24 sata u Srbiji su registrovana 16.403 slučaja zaraze koronavirusom, od testiranih 34.817 uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je još 30 osoba. Na respiratorima 113 pacijenata.

17:37 SZO: Smanjiti dozu vakcine za decu od 5 do 11 godina Eksperti Svetske zdravstvene organizacije preporučili su smanjivanje doze vakcine Fajzer/Biontek za decu od 5 do 11 godina, javlja Rojters. Preporuka je došla nakon što je Strateška savetodavna grupa eksperata (SAGE) za imunizaciju održala sastanak danas sa ciljem da proceni vakcinu. Preporučena doza za mlađu populaciju je 10 mikrograma, umesto 30 mikrograma, koliko dobijaju deca od 12 do 17 godina.