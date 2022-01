SAZNAJEMO: SSP predlaže Zdravka Ponoša za predsedničkog kandidata

Nova pre 2 sata | Autor:Vojislav Milovančević

Glavni odbor Stranke slobode i pravde doneo je danas odluku da podrži Zdravka Ponoša za kandidata na predsedničkim izborima koji se održavaju u aprilu ove godine.

Glavni odbor Stranke slobode i pravde počeo je danas u 13 časova i održava se u Novom Sadu. Glavna tema sastanka bio je predsednički kandidat koji bi trebalo da ispred opozicije izađe na crtu lideru SNS Aleksandru Vučiću u izbornoj trci. Predlog SSP je da to bude Zdravko Ponoš. Tu odluku je izglasao Glavni odbor stranke. To je saopštio lider SSP Dragan Đilas. "Verujem da je Zdravko Ponoš može da pobedi Aleksandra Vučića", rekao je on i pozvao koalicione partnere da