Avion sa američkim oružjem stigao u Ukrajinu

U Ukrajinu je sleteo avion s pošiljkom oko 90 tona američke vojne pomoći, saopštila je danas pres-služba ambasade SAD u Kijevu. „Prva pošiljka pomoći koju je uputio predsednik Bajden stigla je u Ukrajinu.

Ona uključuje blizu 200.000 funti (90 tona) vojne pomoći, uključujući municiju za branioce prve linije fronta Ukrajine”, objavila je ambasada na svom Tviter nalogu, preneo je TASS. The first shipment of assistance recently directed by President Biden to Ukraine arrived in Ukraine tonight. This shipment includes close to 200,000 pounds of lethal aid, including ammunition for the front line defenders of Ukraine. [1/2] pic.twitter.com/YeYanK0Px6— U.S. Embassy Kyiv