On je hit Australijan opena: Priredio je najveće iznenađenje, nema nijednog sponzora i želi da skine Đokovića sa trona

Blic sport pre 1 sat

Najveće iznenađenje ovogodišnjeg Otvorenog prvenstva Australije je američki teniser Maksim Kresi.

Ovaj 24-godišnjak je stigao do osmine finala na grend slemu u Melburnu, prvi put u karijeri kada su u pitanju turniri iz najjače kateogrije. Kresi je trenutno 79. igrač sveta, dva mesta iza Miomira Kecmanovića koji je takođe stigao do ove runde, te i on zabeležio svoj najbolji rezultat. Na putu do osmine finala, Kresi je eliminisao Džona Iznera, Tomaša Mahača i Kristofera O'Konelija, dok će naredi izazov biti i više nego zahteva, jer mu predstoji sudar sa prvim