Direktor RHMZ nam otkriva hoće li danas vejati

Nova pre 1 sat | Autor:Bojana Milovanović

Slab sneg danas se očekuje povremeno u brdsko-planinskim predelima, ali slabijeg intenziteta u odnosu na subotu.

Na planinama će doći do povećanja visine snežnog pokrivača za 2 do 5 cm, dok će se u Vojvodini i Timočkoj Krajini zadržati suvo, sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od -9 do -3, (u Beogradu oko -4), a najviša od -1 do 3, u Beogradu oko 1 stepen, otkriva nam u svojoj prognozi direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda dr Jugoslav Nikolić. Tokom većeg dela naredne sedmice (24 – 30. 01. 2022 god.) ne očekuju se značajnije padavine na području Srbije. U