RHMZ izbacio upozorenje: Dokle će trajati ledeni dani

Nova pre 2 sata | Autor:Ana Kalaba

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je za danas i sutra izbacio upozorenje na jake mrazeve i ledene dane.

Od srede je već druga priča. „Danas i sutra u većem delu zemlјe ledeni dani, ujutru umeren i jak mraz, od -12 do -7 °C, ponegde i oko -15 °C, a dnevna temperatura u većini mesta biće od -4 do -1 °C, osim u Timočkoj Krajini gde će biti toplije. U sredu na severu, a od četvrtka i u ostalim predelima slablјenje jutarnjih mrazeva i postepeni porast dnevnih temperatura.“ I u Beogradu će biti ledeno – ujutro umeren i jak mraz od -12 do -7 °C, dnevna temperatura od -3 do