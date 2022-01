Borelj osudio nasilje u Briselu: Demonstranti napravili haos na ulicama glavnog grada Belgije

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Foto AP - Snažno osuđujem nerazumno razaranje i nasilje tokom današnjih protesta u Briselu, uključujući i ono učinjeno na zgradi naše Evropske službe za spoljne poslove - poručio je Borelj na Tviteru.

Foto Tanjug/AP Žozep Borelj je na Tviteru podelio i sliku na kojoj obilazi razbijeni ulaz u zgradu EEAS. Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas / @EU_FPI premises. Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale for their action. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2022 On je zahvalio pripadnicima