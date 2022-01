Nadal u polufinalu Melburna

Danas pre 2 sata | Sport klub

Rafael Nadal je u polufinalu Melburna. Šesti igrač sveta je posle velike borbe i ispuštena dva seta viška, ipak na kraju savladao Denisa Šapovalova 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3. Očekivalo se da će Kanađanin biti ravnopravan rival Špancu, ali to početak meča nije nagoveštavao. Prvi set je bio potpuno miran. Viđen je samo jedan brejk i to u četvrtom gemu. Dekoncentrisani Šapovalov izgubio je svoj servis sa nulom i do kraja ovog dela igre Nadal je lako sačuvao stečenu