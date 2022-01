Više od 8.000 vojnika SAD u pripravnosti, NATO jača snage u istočnoj Evropi

Danas pre 16 minuta | Beta

NATO će ojačati svoje snage u istočnoj Evropi slanjem dodatnih borbenih aviona i brodova, kao odgovor na raspoređivanje ruskih vojnika na granici sa Ukrajinom, dok je više od 8.000 američkih vojnika u pripravnosti za raspoređivanje u Evropi.

Taj potez je dodatni signal da se Zapad priprema na invaziju Rusije na Ukrajinu, iako Moskva to negira, preneo je večeras Glas Amerike (Voice of America) pisanje svetskih agencija. „Pozdravljam odluku članica da pošalju dodatne snage u okviru NATO-a. Alijansa će nastaviti da preduzima sve neophodne mere da zaštiti i odbrani svoje saveznike, uključujući i one na istoku“, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Stoltenberg je, kasnije, na konferenciji za