Beretini i Nadal za finale AO, Italijan očekuje veliku borbu

Prvi polufinalni par ovogodišnjeg Australijan opena čine Mateo Beretini i Rafael Nadal.

Oba tenisera su do polufinala stigla u pet setova. Njih dvojica sastala su se i u polufinalu US opena kada je Nadal rutinski pobedi sa 7:6, 6:4, 6:1. "Bio je to težak meč za mene, osvojio je turnir posle toga. Bilo mi je to prvo polufinale na Slemu, nisam znao šta da očekujem. Siguran sam da će to sada biti velika bitka“, poručio je Beretini. Italijanski teniser je do duela sa Rafom stigao pobedom protiv Gaela Monfisa u pet setova – 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2. „Osećaj