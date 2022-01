Beretini u polufinalu Australijan opena posle pet setova

Politika pre 1 sat

Sedmi teniser sveta Mateo Beretini plasirao se danas u polufinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio Francuza Gaela Monfisa sa 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2.

Italijanski igrač je do pobede nad 20. teniserom sveta došao za tri sata i 49 minuta. Prošlogodišnji finalista Vimbldona je do vođstva od 2:0 u setovima došao sa po brejkom u petom i sedmom gemu, prvog i drugog seta. Monfis treći set osvaja zahvaljujući brejku u šestom gemu, a u narednom setu brejk pravi u petom gemu. Do kraja tog dela igre Francuz je uspeo da dođe do još jednog brejka, a ujedno i da iskoristi petu set loptu. Odlučujući set rešen je u ranoj fazi,