Đoković nagoveštava saradnju sa legendarnom teniserkom pred US Open

Serbian News Media pre 3 sata
Đoković nagoveštava saradnju sa legendarnom teniserkom pred US Open

Novak Đoković se priprema za US Open, a javnost je zaintrigirao izjavom o mogućnosti da mu se u timu pridruži veliko ime iz sveta tenisa.

Iako nije otkrio o kome se radi, mnogi spekulišu da je u pitanju Monika Seleš, njegova dugogodišnja mentorka i idol iz detinjstva. U razgovoru sa novinarima, Đoković je potvrdio da Dušan Vemić trenutno nije deo njegovog tima, ali je ostavio prostor za “bombu” na poziciji trenera. Poručio je da ne može ništa da kaže, ali da se nešto “malo mućkalo”. Naglasio je da bi saradnja imala više emotivnu dimenziju nego što bi bila dugoročni angažman. Kada je upitan da li je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Legendarna teniserka novi trener Novaka Đokovića: „Neću da izgovaram ime“ bivši trener partizana nezadovoljan fudbalom u…

Legendarna teniserka novi trener Novaka Đokovića: „Neću da izgovaram ime“ bivši trener partizana nezadovoljan fudbalom u Srbiji: „Neću više da radim u klubovima gde ljudi bez fudbalskog znanja vode glavnu reč“

Hot sport pre 35 minuta
Novak Đoković: 'Srbija je na ivici građanskog rata'

Novak Đoković: 'Srbija je na ivici građanskog rata'

Radio 021 pre 25 minuta
Mekinro šokirao prognozama pred početak US Opena! Tvrda da ovaj Gren slem neće osvojiti ni Novak, ni Alkaraz, ni Siner - ipak…

Mekinro šokirao prognozama pred početak US Opena! Tvrda da ovaj Gren slem neće osvojiti ni Novak, ni Alkaraz, ni Siner - ipak, nije hteo da kaže na koga tipuje!

Kurir pre 1 sat
Mekinro: "Ni Siner, ni Alkaras, pa ni Novak neće osvojiti US Open"

Mekinro: "Ni Siner, ni Alkaras, pa ni Novak neće osvojiti US Open"

B92 pre 2 sata
Novak došao na trening na US Openu, naleteo na devojčicu koja prodaje limunadu: Nastao snimak za sva vremena!

Novak došao na trening na US Openu, naleteo na devojčicu koja prodaje limunadu: Nastao snimak za sva vremena!

Telegraf pre 2 sata
"Ni SIner, ni Alkaraz, ni Đoković": Brat legendarnog tenisera šokirao svet, evo ko će osvojiti US Open

"Ni SIner, ni Alkaraz, ni Đoković": Brat legendarnog tenisera šokirao svet, evo ko će osvojiti US Open

Telegraf pre 2 sata
Janik Siner šokirao svet! Progovorio o napuštanju tenisa, evo šta je rekao roditeljima

Janik Siner šokirao svet! Progovorio o napuštanju tenisa, evo šta je rekao roditeljima

Dnevnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisUS OpenDušan Vemić

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković: 'Srbija je na ivici građanskog rata'

Novak Đoković: 'Srbija je na ivici građanskog rata'

BBC News pre 10 minuta
Kompletan žreb za Ju-Es open: Moguće je da Đoković igra samo protiv Amerikanaca do finala

Kompletan žreb za Ju-Es open: Moguće je da Đoković igra samo protiv Amerikanaca do finala

RTS pre 10 minuta
Blagojević najviše radi na psihologiji: "Orni smo, ambiciozni, idemo u Niš da pobedimo"

Blagojević najviše radi na psihologiji: "Orni smo, ambiciozni, idemo u Niš da pobedimo"

Sportske.net pre 4 minuta
Šta se dešava sa Aleksandrom Mitrovićem?

Šta se dešava sa Aleksandrom Mitrovićem?

Sputnik pre 10 minuta
Prebio je halida, muvali su ga najpoznatiji glumci holivuda... Bio je uz rame Titu, preživeo atentat, bio klinički mrtav -…

Prebio je halida, muvali su ga najpoznatiji glumci holivuda... Bio je uz rame Titu, preživeo atentat, bio klinički mrtav - čudesna životna priča legendarnog asa

Kurir pre 5 minuta