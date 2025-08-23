Đoković nagoveštava saradnju sa legendarnom teniserkom pred US Open

Novak Đoković se priprema za US Open, a javnost je zaintrigirao izjavom o mogućnosti da mu se u timu pridruži veliko ime iz sveta tenisa.

Iako nije otkrio o kome se radi, mnogi spekulišu da je u pitanju Monika Seleš, njegova dugogodišnja mentorka i idol iz detinjstva. U razgovoru sa novinarima, Đoković je potvrdio da Dušan Vemić trenutno nije deo njegovog tima, ali je ostavio prostor za “bombu” na poziciji trenera. Poručio je da ne može ništa da kaže, ali da se nešto “malo mućkalo”. Naglasio je da bi saradnja imala više emotivnu dimenziju nego što bi bila dugoročni angažman. Kada je upitan da li je