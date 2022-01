Ovo može samo košarka: Zvezdino čudo u LJubljani za 55 sekundi (video)

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

Cedevita Olimpija / Ales Fevzer Domaćin je imao 80:75 uz 120 sekundi do kraja, a onda je Nikola Ivanović pogodio trojku, da bi Alen Omić doneo +4 domaćinu.

Ostalo je 55 sekundi do završetka, a onda je na scenu stupio Ostin Holins. Prvo je trojkom primakao Zvezdu na "-1", da bi na drugoj strani sjajnom blokadom nad Ogustom omogućio crveno-belima napad za pobedu. What a game, what an ending! 🙌 @kkcrvenazvezda managed to come back from a 5-point deficit late in the 4th quarter to seize a huge win vs. @KKCedOL, with Nikola Ivanović and @aHolli_20 being their heroes tonight in Ljubljana. 🔥🔥 #ABALiga