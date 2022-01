Dalili dejan za sve kriv: Posle poljubaca sa Carem, drvlje i kamenje na bivšeg muža: "On mene provocira"

Blic pre 12 minuta | M.A.Š

Dalila Dragojević nakon pomirenja sa Filipom Carem sa cimerima komentarisala je bivšeg muža Dejana Dragojevića.

Iako je ona njega prevarila, te kasnije govorila da ga ipak voli i da ne može bez njega, ona je nakon poljubaca sa Carem, ipak okrivila Dejana za uvrede koje mu je sinoć izrekla, te se čini kao da je on njoj za sve kriv. - Jao, ono jutros kada si ga ispolivala - rekao je Ša. - Ma da, i kada si prosula pepeljaru po njemu - nastavila je Tara. - On je mene provocirao i zato se to desilo - dodala je Dalila. - Ali ono kada je rekla Aleks da će da ga vodi na letovanje -