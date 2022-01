Šapić: Biću prvi na listi za Beograd, to je predlog Aleksandra Vučića

Blic pre 4 sati

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke i predsednik opštine Novi Beograd, Aleksandar Šapić, potvrdio je da će biti nosilac izborne liste SNS za Beograd i kandidat za gradonačelnika.

Šapić je naveo da je to bio predlog Aleksandra Vućuća, a sada bi trebalo da prođe potvrdu Glavnog odbora stranke. - Kadidat formalno ne postoji, to je ukinuto pre 15 godina, ali je nekako uvek nepisano pravilo da onaj ko je prvi na listi slovi za prvog kandidata za gradonačelnika - rekao je Šapić za " Juronjuz". On je naveo da odluka o nastupanju zajedno sa Socijalističkom partijom Srbije tek treba da bude doneta. - Sada tek ide pravljenje liste kroz opštinske