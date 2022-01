Na snazi meteo alarm zbog ekstremno niskih temperatura: RHMZ izdao i posebno upozorenje, narednih dana toplije ali sa snegom

Kurir pre 45 minuta

U Srbiji će nakon jutarnjeg mraza biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabim snegom, a najviša dnevna temperatura biće oko pet stepeni.

Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od -11 do -3, a najviša od 0 do 5 stepeni. Na snazi će danas biti žuti i narandžasti meteo alarm zbog ekstremno niskih temperatura. Takođe, na snazi je i hidrološko upozorenje. Naime, na banatskim vodotocima formiran je ledostaj deblјine od 3-6 cm, a na Tisi je osmotren ploveći led koji pokriva 20-60 odsto vodene površine. Na Tisi se do 29.1. očekuje povećanje