U Srbiji skoro 3.000 ljudi dnevno zarazi delta sojem: Daje težu kliničku sliku a evo po čemu se razlikuje od omikrona

Kurir pre 34 minuta

Iako mnogi smatraju da je omikron završna faza pandemije i neprekidno ponavljaju kako ova mutacija ne izaziva teže infekcije, opasne po život, podaci sa terena govore da je i dalje oko 20 odsto obolelih zaraženo delta sojem, najopasnijom mutacijom kovida.

Kada se kaže da je "svaki peti" zaražen deltom, to možda i ne zvuči kao opasnost, ali kada se to prevede u brojke dolazimo do vrlo ozbiljne računice: ako dnevno imamo 12 do 15.000 zaraženih, to znači da se svakih 24 sata oko 2.500 do 3.000 ljudi zarazi sojem virusa koji je odneo najviše života tokom pandemije. Prema rečima kliničara, u bolnicama je ubedljivo najviše onih koji su inficirani delta sojem, što samo potvrđuje našu prethodnu tezu. Kada tome dodamo i