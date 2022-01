Tragedija kod obala floride: Prevrnuo se brod, u toku je potraga za četrdesetak osoba koje se vode kao nestale

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto: EPA Jedna osoba je pronađena u moru i spasena kod ostrva Fort Pirs.

Kako je navela američka obalska straža, veruje se da je brod prevozio migrante. Coast Guard searching for 39 people after boat capsizes near Florida - #Coastguard #Florida #boat #BREAKING #BreakingNews https://t.co/fScLuw6tYV — Habari News (@HabariNewsEnt) January 25, 2022 Preživeli je ispričao da su on i još 39 osoba krenuli sa ostrva Bimini na Bahamima, a da se potom brod prevrnuo u oluji.