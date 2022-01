Tuga! Evo ko je bila Ksenija Vučić Bogatu novinarsku karijeru gradila 30 godina, a najponosnija bila na svoju decu Milicu i Danila

Kurir pre 1 sat

Ksenija Vučić (56), poznata novinarka i prva supruga predsednika Srbije Aleksandra Vučića iznenada je danas preminula u 56. godini u Beogradu.

Užasnu vest o smrti naše koleginice potvrdio je Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu. - Večeras je u Beogradu, iznenada, u 56. godini, preminula Ksenija Vučić, majka naše dvoje dece, Danila i Milice, i moja prva supruga - napisao je srpski predsednik. View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic) Ksenija Vučić je rođena je u Beogradu, a novinarstvom se bavila dugi niz godina. Pre nego što je počela da uređuje i vodi emisiju "Pravac"