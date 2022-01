Oblačno tokom dana, uveče sneg

RTS pre 1 sat

U Srbiji tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i suvo vreme. Uveče se očekuje sneg. Zbog padavina i niske temperature biće poledice. Jutarnja temperatura od -4 do 2 stepena, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. U Beogradu tokom dana sunčani periodi, a uveče se očekuje kiša i sneg. Temperatura do 5 stepeni. U nedelju se očekuje da u toku dana bude promenljivo oblačno i toplije vreme, u nižim predelima ponegde s kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom.