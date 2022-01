Brnabić umesto Vučića sutra na otvaranju deonice autoputa

Blic pre 6 sati

Umesto predsednika Srbije Aleksandra Vučića, sutrašnjem otvaranju deonice Preljina-Pakovraće na auto-putu Miloš Veliki prisustvovaće predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, saopšteno je večeras iz službe za saradnju s medijima predsednika Republike.

Predsednik Vučić najavio je ranije danas da će sutra biti otvorena deonica autoputa Čačak-Pakovraće. - Time smo približili Požegu i Zlatibor za daljih 11 kilometara. To su rezultati i uspeh - naglasio je on. Ranije je predsednik Vučić govorio da je neophodno što pre otvoriti deonicu do Pakovraće kako bi se rasteretio Ccačak.