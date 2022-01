Nadal rastužio novakove navijače! Španac posle nestvarnog preokreta srušio Medvedeva i došao do rekordne 21. Grend slem titule!

Kurir pre 3 sata

Španac Rafael Nadal je novi šampion Australijan opena! Popularni "bik sa Majorke" je posle nestvarnog preokreta savladao 25-godišnjeg Rusa rezultatom 3:2 ( 2:6, 6(5):7, 6:4, 6:4, 7:5) i tako drugi put u karijeri stigao do trofeja u Melburnu.

Meč je trajao pet sati i 24 minuta! Medvedev je imao dva seta prednosti, uništavao je Nadala, a onda se Španac razgoropadio i napravio čudo. Postao je prvi teniser u istoriji Australijan opena koji je uspeo da u finalu nadoknadi dva seta zaostatka i stigne do titule.