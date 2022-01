VIDEO Medvedev nazvao navijače idiotima, rekao da nemaju mozga

Nova pre 49 minuta | Autor:Miloš Ljubisavljević

Ruski teniser Danil Medvedev naljutio se na publiku i tokom finalnog meča Australijan opena sa Rafaelom Nadalom.

Posle dva dobijena seta Medvedeva 6:2 i 7:6, Nadal je dobio treći set, a publika je tokom tri časa igre do tog trenutka bila znatno naklonjenija Špancu. Danil je i na početku dočekan mešavinom zvižduka i aplauza, da bi do kraja trećeg seta bilo onih koji su vrištali između njegovih servisa. "To su idioti, prazne glave, nema mozga. Verovatno im je u životima mnogo loše, zar ne", rekao je Medvedev u razgovoru sa Džonom Blomom, sudijom u stolici. On je i ranije tokom