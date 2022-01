Lajčak: Ne želimo „Republiku Srpsku“ na Kosovu

Sputnik pre 47 minuta

Sporazum o Zajednici srpskih opština mora da bude sproveden, ali niko razuman ne želi „Republiku Srpsku“ na Kosovu, rekao je specijalni izaslanik EU za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak.

Lajčak je u intervjuu za Gazetu ekspres rekao da tzv.Kosovo i Srbija treba da ispune sve do sada dogovoreno u Briselu. Dodao je i da Srbija ima pravo da podnese svoje predloge za ZSO, ali da Kosovo neće biti primorano da potpiše bilo šta što misli da je štetno. On je predočio i kako EU vidi osnivanje ZSO, prenosi Kosovo onlajn. Lajčak je kazao i da ne postoji rok za konačni dogovor, ali i dodao da se, ako postoji volja, on može postići u roku od nekoliko meseci.