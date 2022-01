Kragujevac: Republički hidrometeorološki zavod izdao narandžasti meteo alarm za Šumadiju

Danas pre 2 sata | G. G.

Prema informacijama sa sajta RHMZ-a od utorka, 1. februara, će zbog pojave snežnih padavina na snazi biti narandžasti meteo-alarm.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteo-alarm za ponedeljak, 31. januar, dok će za utorak i sredu na snazi biti narandžasti zbog snega. Očekuje se formiranje snežnog pokrivača od 5 do 15 cm, a u brdsko-planinskim predelima novih 15 do 25 cm, lokalno i više. Jutros u 7 sati aparati RHMZ-a su u Kragujevcu izmerili temperaturu od 1 stepen iznad nule, a očekuje se maksimalna dnevna do 9 stepeni. U narednim danima, očekuje se pad jutarnje temperature 2-3