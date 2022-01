Ministarstvo rudarstva i energetike: Stabilno snabdevanje gasom i naftom

Danas pre 3 sata | Beta

U Srbiji je snabdevanje gasom i naftom stabilno, iako cene tih energenata na evropskom tržištu nastavljaju da rastu, saopštilo je večeras Ministarstvo rudarstva i energetike.

Petar Stanojević, savetnik resorne ministarske Zorane Mihajlović, je za televiziju Hepi podsetio da Srbija dobija gas preko Balkanskog toka, navodi se u saopštenju. Rekao je da to znači da će Srbija „imati stabilno snabdevanje ovim energentom“ iako je, kako je podsetio, energetska situacija u svetu opterećena političkom krizom između Rusije i NATO oko Ukrajine. Dodao je da to dovodi do neizvesnosti na evropskom tržištu i utiče na rast cena nafte i gasa, izjavio je