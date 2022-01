Danas pre 3 sata | Danas Online

Za novčanu pomoć od 100 evra (11.758,56 dinara) ukupno se za do juče u ponoć prijavilo 1.019.796 ljudi i upravo toliko njih će dobiti ovu pomoć, objavio je ministar finansija Siniša Mali. On je na svom Instagram profilu najavio da će isplate početi sutra, u utorak 1. februara, a biće završene za tri dana, dakle do četvrtka. A post shared by Siniša Mali, MBA, CFA, CAIA (@mali_sinisa)