Slanina zabrinula Ameriku: Nikad više cene prehrambenih artikala u SAD, inflacija izbrisala vrednost stvarnih zarada zaposlenih

Večernje novosti pre 8 minuta | V. N.

Foto Tanjug Najnoviji podaci Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Država o svinjetini u hladnjačama od 1. decembra iznosili su približno 399 miliona funti (181 milion tona), što je pad od 4,1 odsto u odnosu na pre godinu dana i to je najniža tačka od 2010. godine. - Pad je došao pre nego što je varijanta omikron virusa korona dovela ponovo do usporavanja rada klanica poslednjih nedelja, pošto se sve više radnika javljalo da su bolesni. To je dodatno ograničilo