"Ideologija nacizma ostavila stravične civilizacijske ožiljke": Dodik poručio da je stradanje Jevreja jedan od najmračnijih događaja

Blic pre 14 minuta | I.LJ.

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je večeras u Banjaluci da je Holokaust i stradanje Jevreja u Drugom svetskom ratu jedan od najmračnijih ljudskih i civilizacijskih događaja.

On je rekao i da je važno što su i Srbi dio snaga koje u svijetu obeležavaju sećanje na Holokaust, te se prisjećaju i stradanja svojih predaka, prenosi Srpskainfo. Dodik je naglasio da je jedna nacija i rasa neopravdano smatrala da ima pravo da uništava druge, i to čak do biološkog nestanka takve jedne nacije kao što su Jevreji, ali i Srbi, Romi i drugi. – Dakle, radi se o ideologiji nacizma koja je iza sebe ostavila stravične civilizacijske ožiljke – rekao je