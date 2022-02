Povratna cena karte brzim vozom od Beograda do Novog Sada biće 1.600 dinara

RTV pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD - Povratna cena karte brzim vozom koji će saobraćati od Beograda do Novog Sada biće 1.600 dinara, a u jednom pravcu 1.000 dinara. To je danas na konferenciji za medije, povodom otvaranja konkursa "Pusti inspiraciju da te vozi" za novo ime i logo brzog voza u Srbiji, rekao generalni direktor Srbija voza Jugoslav Jović.

On je objasnio da će to biti cena karte za direktnu vožnju od Beograda do Novog Sada ili obrnuto, u vozu koji neće imati usputna stajanja i koji će imati ketering. Jović je objasnio da će na relaciji od Beograda do Novog Sada saobraćati tri tipa voza, jedan koji neće imati stanice, drugi koji će stajati na svim stanicama i treći koji će stajati na nekim stanicama. Cene karata u vozovima koji će imati usputne stanice još uvek nisu precizirane, rekao je Jović.