Seničić: Još nije izvesno kako ćemo putovati u zemlje EU

BEOGRAD - U Evropskoj uniji od danas počinje da se primenjuje pravilo kojim se digitalni kovid sertifikati o vakcinaciji prihvataju u periodu od devet meseci od kompletiranja primarne vakcinacije, a direktor YUTA Aleksandar Seničić kaže da još nije izvesno da će sve zemlje članice EU prihvatiti tu preporuku.

Seničić je podsetio da i prošle godine kada je Evropska komisija dala određene preporuke za putovanja, nisu ih sve zemlje članice prihvatile. "Evropska komisija je dala preporuke članicama EU da se pre svega zeleni sertifikati na jedinstven način ograniči za one koji su potpuno vakcinisati. Tu se misli na one koji su primili vakcine koje se primaju u jednoj dozi ili one koji su primili vakcine u dve doze, devet meseci od momenta od kada je vakcina primljena", rekao