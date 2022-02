Danas pretežno sunčano, temperatura do 14

Nova pre 2 sata | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti promenljivo suvo i toplo vreme za ova doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura od minus šest do jedan, najviša od šest do 14. U Beogradu suvo i toplije vreme. Ujutro i pre podne umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najniža temperatura od minus jedan do jedan, najviša oko 11.