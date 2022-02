Beočinac uhapšen na uvcu: Nosio punu tobru falsifikovanih hrvatskih kuna

Blic pre 1 sat | V.L.

Policija je u Prijepolju uhapsila C. M. (24) iz Beočina pošto je kod njega pronašla 96 novčanica u apoenima od 1.000 hrvatskih kuna za koje se sumnja da su falsifikovane. Lažne novčanice otrkivene su prilikom rutinske kontrole autobusa na graničnom prelazu Uvac kod Priboja, a Beočinac je ih nosio u putničkoj torbi. Prema C. M. je određene zadržavanje do 48 sati posle koga će, uz krivičnu prijavu za krivično delo faslifikovanje novca, biti predat nadležnom