Sutra počinju razgovori o formiranju nove vlade u Crnoj Gori

Blic pre 3 sata

Bilateralni razgovori o formiranju nove vlade Crne Gore počeće sutra, najavio je večeras poslanik koalicije "Crno na bijelo" Miloš Konatar (URA).

Nakon što je u Skupštini Crne Gore izglasano nepoverenje Vladi Zdravka Krivokapića, Konatar je rekao novinarima da nisu razgovarali ko će biti mandatar, ali da bi on volio da premijer bude lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović. - Razgovaraće se sa svima ali prvo sa predstavnicima parlamentarne većine - izjavio je Konatar. On je naveo da je važno da dođu do minimum 49 poslanika, ali da je najbitnije da se nastavi sa ekonomskim reformama, borbom protiv