Novi rekorder Evrolige: Sjajni defanzivac stigao Đinobilija, rekord star dve decenije pao! (video)

Elitni krilni centar pomera granice Sjajno deluju Velimir Perasović i njegov Uniks ove sezone, jedna su od atletski najdominantnijih ekipa a sjajnoj odbrani definitivno najviše doprinosi energija Džona Brauna.

Naime, atraktivni Amerikanac postao je igrač sa naviše ukradenih lopti u jednoj sezoni Evrolige i tako se već sada postavio kao jedan od najboljih defanzivaca koji su ikada igrali u elitnom evropskom takmičenju. Steal, slap or snatch! John Brown will get that ball 👋 One of the most tenacious players in the league, he became the record holder for most steals in a single season! Check out some of his best #EveryGameMatters pic.twitter.com/YT1zfohap7 — Turkish