Nikola, majstore: Milutinov najbolji u Evroligi, u top 5 još jedan Srbin VIDEO

Nova pre 3 sata | Autor:Miloš Ljubisavljević

Nikola Milutinov, srpski košarkaš i centar CSKA proglašen je za najkorisnijeg igrača 25. kola Evrolige, objavljeno je na sajtu tog takmičenja.

Milutinov je predvodio CSKA do pobede protiv Albe sa 91:72 sa indeksom korisnosti 36. On je utakmicu završio sa 21 poenom, 11 skokova i dve ukradene lopte. Uz to je upisao i jednu „rampu“ i sedam puta su ga protivnici faulirali. Više od toga raduje što je pokazao da su povrede iza njega, pošto je drugi put proglašen najboljim. Prethodno je priznanje najboljeg igrača dobio nakon 23. kola, a u prošlom je to bio Džejms Naneli. Ovog puta je iza Milutinova ostao Markos