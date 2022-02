Oči sveta uprte u spasavanje dečaka iz bunara dubokog 32 metra: Mališan na dnu 4 dana, spasioci blizu njega, ovako je upao u ambis

Kurir pre 2 sata

Spasioci koji očajnički pokušavaju da dođu do petogodišnjeg dečaka koji je pao u dubok bunar u Maroku, ulaze u završnu fazu svoje operacije.

Radili su celu noć da dođu do dečaka, kojeg lokalni mediji nazivaju Rajan, koji je pre četiri dana propao 32 metara kroz uski otvor bunara. Složena operacija danima je zahvatila ovu severnoafričku zemlju, a hiljade ljudi se okupilo na licu mesta. #انقذوا_ريان Please keep #Rayan in your prayers. He is a five year Old Morrocan Flag of Morocco boy who fell into a well & has been stuck in there for #3_days now. May ALLAH protect him the way HE protected #Nabi_Yussuf