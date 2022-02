Ovaj čovek je prokopao put do rajana: Baba Ali je otvorio prolaz medicinskom timu do nesrećnog dečaka

Kurir pre 1 sat

Dok svet bez daha čeka da sazna da li je petogodišnji dečak Rajan koji je pre nekoliko dana upao u bunar, dobro, po društvenim mrežama kruže priče o njegovim spasiocima.

Prema nezvaničnim informacijama koje kruže društvenim mrežama Rajan navodno ima povrede glave i leđa i medicinski tim ga stabilizuje kako bi mogli da ga prebace u bolnicu. Our heroes 👏👏 Thank you so much, we're proud of you, we love you, may god reward you, you deserve our support ❤ #أنقذوا_ريان #انقذو_ريان #ريان #SaveRayan #Rayane #RAYAN pic.twitter.com/TEEXWUqyyi — ARAFAT (@arafatooda) February 5, 2022 Zvaničnik informacija za sada još uvek nema. Not all heroes