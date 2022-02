Petogodišnji Rajan navodno živ i u stabilnom stanju: Još uvek nema zvaničnih informacija o dečaku koji je upao u bunar

Kurir pre 58 minuta

Spasilački timovi danas poslepodne konačno su prokopali tunel i stigli do petogodišnjeg dečaka iz Maroka koji je četiri dana bio zaglavljen u bunaru.

Prema nezvaničnim informacijama Rajan Avram je živ i u stanje mu je iz kritičnog prešlo u stabilno a medicinski tim koji je sa njim u bunaru sada ga priprema za transport u bolnicu. Rescuers in Morocco intensify operation to save five-year-old Rayan, who remains trapped in a 32-metre (100-foot) deep well ⤵️ 🔗: https://t.co/gsYqFK4n9w pic.twitter.com/pI2YvwtMKj — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 5, 2022 Čitav svet je danima pratio kako spasioci prvo teškom