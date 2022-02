Vesić: Rebalans budžeta Beograda sledeće nedelje pred odbornicima

Danas pre 2 sata | Beta

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da je Gradsko veće usvojilo rebalans budžeta Beograda, koji će pred odbornicima Skupštine biti sledeće nedelje.

On je za Radio-televiziju Srbije (RTS) kazao da će budžet koji će biti usvojen 14. februara, iznositi više od 165,9 milijardi dinara i dodao da je to najveći budžet glavnog grada do sada. „Bitno je povećan budžet gradskim opštinama, za oko sedam odsto, a budžet gradu za oko tri odsto“, naveo je Vesić. Prema njegovim rečima, povećan je budžet za životnu sredinu, za oko deset odsto. Vesić je rekao da će biti finansirana kupovina tablet računara za učenike, kao i