Vučić: Mladima još po sto evra do početka juna

Danas pre 15 minuta | RTS/Danas Online

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će za mlade ljude biti izdvojeno po najmanje još sto evra do kraja maja, najkasnije početkom juna.

Aleksandar Vučić je za televizju Hepi izjavio da se sastao sa premijerkom Anom Brnabić, ministrom finansija Sinišom Malim i najavio novu pomoć za mlade starosti od 16 do 30 godina. Za mlade ljude će, prema njegovim rečima, biti izdvojeno najmanje po još sto evra do kraja maja, najkasnije početkom juna, svakako pre Vidovdana. „To je još oko 102 miliona evra koje ćemo izdvojiti za mlade ljude“, napomenuo je predsednik i primetio da to „neće biti pre izbora“. „Mi time