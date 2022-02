Bajden Ako Putin napadne Ukrajinu, ništa od gasovoda Severni tok 2! Obećavam vam to

Kurir pre 1 sat

Predsednik SAD Džo Bajden rekao je u ponedeljak da će gasovod Severni tok 2 biti zaustavljen ako Rusija napadne Ukrajinu i naglasio jedinstvo sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom dok se Zapad okuplja da spreči rat u Evropi.

Na konferenciji za novinare u Beloj kući sa novim nemačkim liderom, Bajden, dugogodišnjim protivnikom decenijskog projekta gasovoda do Nemačke iz Rusije, rekao je da će ukoliko ruske snage pređu u Ukrajinu to biti okidač za gašenje, prenosi Rojters. -Ako Rusija izvrši invaziju, to znači da tenkovi ili trupe ponovo pređu... granicu Ukrajine, onda neće biti više Severnog toka 2. Mi, mi ćemo to okončati, rekao je Bajden. Upitan kako, s obzirom da je projekat pod