Pobegao lav u Crnoj Gori: Šta da radite ako vidite mladunče na ulici

PA Kako izgleda mladunče lava (arhivska fotografija)

Budvani, ali i aktivisti za zaštitu životinja i mediji Crne Gore danima su u specifičnoj potrazi - za lavom.

Mladunče lava nestalo je iz jednog budvanskog naselja krajem januara, a iz Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore krenuli su danas u masovniju potragu za životinjom.

„Agencija je organizovala prevoz iz Podgorice i u potragu je krenulo oko 30 ljudi", kaže Danijela Benić, urednica portala RTV Budva za BBC.

„Među njima ima volontera, aktivista, tu je i policija i dve lovačke organizacije, ali i brojne medijske ekipe.

„Iskreno da vam kažem, verujem da neki ne bi ni znali šta da rade da se i nađu oči u oči za lavićem."

Ako sretnu lavića, laici nikako ne treba da pokušavaju da ga sami uhvate, objašnjava Kristijan Ovari, biolog Beogradskog zoološkog vrta za BBC.

„Ako se baš nađu u direktnom susretu - najbolje je da pokušaju da se bezbedno udalje", kaže Ovari.

„Sledeći korak je pozvati policiju ili nadležnu veterinarsku instituciju".

Iz budvanske policije, kao ni Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, nisu odgovorili na pitanje BBC-ja - dokle je došla potraga za životinjom.

Aktivisti za zaštitu životinja upozoravaju na veliki problem krijumčarenja egzotičnih životinja iz Afrike na Balkan.

Kako je krenula potraga

Mladunče lava nestalo je poslednjeg dana januara 2022. godine između budvanskih naselja Lapčići i Markovići, potvrdili su iz budvanske policije.

Istog dana su iz policije javili da je lavić pronađen.

Ipak, iz Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore rekli su danas da lav ipak još nije nađen.

Darko Saveljić iz Agencije je pojasnio za podgoričke TV Vijesti da su odlučili da pomognu policiji i ekološkoj inspekciji u pronalasku mladunčeta lava, tako što će organizovati volontere i dronove i krenuti u potragu.

„Taj lav je danas mladunče, ali oni rastu brzo i za dva, tri meseca će početi da jede pse, mačke, ljude i situacija je prilično ozbiljna", rekao je Saveljić.

Plaše li se Budvani

Tamara Marković je poslednjih dana čula toliko različitih verzija o izgubljenom mladunčetu lava, da kaže da više ne zna u šta da veruje.

„U Budvi je oko lava opšte ludilo", kaže Tamara.

„Prvo su nam rekli da je vlasnik turski državljanin, a onda da je lavića držala neka devojka iz Beograda."

Tamari je još dodatno bilo čudno što je policija prvo objavila da je našla životinju, a onda da - nije.

„Ljudi čak pričaju da je cela priča o izgubljenom laviću izmišljena", kaže ona.

Goran Vasiljević, pak, veruje da je lav negde napolju u nečijem dvorištu, ali kaže da se ne plaši previše.

„Ali vidim mali strah među ljudima", kaže on.

„Nije to toliko ni prava uplašenost, koliko neprijatnost od životinje koju ne poznajemo."

Koja je razlika između mladog psa i lava:

Priča o izgubljenom mladunčetu divlje životinje je za Kristijana Ovarija, biologa Beo zoo vrta u Beogradu „nesvakidašnja".

„Situacija je čudna, nije nešto što se dešava svaki dan", kaže Ovari.

On objašnjava da lavovi, istorijski, jesu naseljavali Evropu, ali da su ekspanzijom ljudske civilizacije izumrli.

„Koliko sam razumeo, nestalo je mladunče afričkog lava od oko tri meseca starosti", kaže Ovari.

„Životinja je, po mojoj proceni, sada teška oko 30 kilograma, preplašena je i verovatno se krije u nekom šipražju ili na tavanu."

Da li je lav opasan za ljude

Iako se radi o divljoj životinji, Ovari kaže da bi lavić mogao da izađe iz skrovišta samo kada ga glad natera na to.

„Lavovi su mesojedi, a on već devet dana verovatno nije pošteno jeo", kaže biolog.

„Verujem da će pokušati da se hrani golubovima, možda mačkama ili manjim ovcama, jer bi to sada jedino mogao da savlada."

Mladunče trenutno, dodaje on, nije velika opasnost za ljude.

„Mala je verovatnoća da bi napao čoveka, a i verovatno ne bi mogao da ga savlada", kaže Ovari.

„Ipak, treba razumeti da i da uhvatite i domaću mačku, skroz bi vas izgrebala, tako da to nikako ne treba pokušavati."

Biolog daje primer i psa težine 30 kilograma i dodaje da svakako ne treba ulaziti u blizak kontakt sa životinjom.

Reuters Kako izgleda odrastao lav (arhivska fotografija)

Ipak, ono čega se ovaj stručnjak i radnik Beo zoo vrta plaši - jeste da će životinja „izvući deblji kraj".

„On je sigurno onemoćao", kaže Ovari.

„Plašim se da je neko u strahu ubio životinju i zakopao je.

„Neznanje i strah koji ljudi imaju od nepoznatog su najveći problem."

Krijumčarenje životinja na Balkanu

Crna Gora poslednjih godina intenzivno ima velikih problema sa krijumčarenjem egzotičnih životinja, rekao je Darko Saveljić iz Crnogorske agencije.

„To se iz dana u dan vidi zahvaljujući društvenim mrežama", kaže on.

„Mi smo pogledali našu dokumentaciju, takva životinja nije prijavljivana Agenciji da je prelazila granice Crne Gore."

Iz Svetske organizacija za zaštitu prirode (WWF) zabrinuti su zbog vesti o odbeglom mladunčetu lava.

„Krijumčarenje divljih vrsta ima katastrofalne posledice po biološku raznovrsnost i mnoge vrste dovodi do ivice izumiranja", kaže Snježana Malić-Limari iz WWF.

„Iako postoje brojni zakoni kojima se kažnjiva dela protiv divljih vrsta regulišu, često u praksi ovakvi slučajevi prođu ispod radara zbog manjka kapaciteta i nedovoljne saradnje institucija."

Evropske zemlje su, dodaje Malić-Limari, često ciljna tržišta i područja tranzita velikih mačaka poput lavova i tigrova.

„Osim što se uvoze mladunci ili mrtvi lavovi kao trofeji, evropske zemlje su tranzitni putevi za prenos lavljih kostiju, zuba ili kandži iz Afrike u Aziju, gde se koriste u alternativnoj medicini i kao nakit", kaže ona.

I Ovari kaže da je krijumčarenje životinja u Srbiji veliki problem „jer kod nas životinje nisu shvaćene ozbiljno".

„Da date cariniku papagaja na granici, on neće znati da li ptica ima vrednost od 45.000 evra ili je to veći papagaj Amazonac, možda poslednja vrsta na svetu", kaže on.

„Kontrola je prekomplikovana i ne zna se tačno ko je vrši".

Crna Gora nema zvanični pravilnik o radu zoo vrtova, već imaju samo pojedince koji drže egzotične životinje kao kućne ljubimce.

Ilegalna trgovina divljim vrstama prisutna je svuda u svetu, a ne samo u Srbiji, rekao je prethodno za BBC Pavle Jovanović, rukovodilac Grupe za sprovođenje CITES konvencije pri Ministarstvu zaštite životne sredine.

„Ona spada među prvih pet aktivnosti po obrtu ilegalno stečenog kapitala na godišnjem nivou", kaže Jovanović.

Prema poslednjoj proceni Interpola, tvrdi Jovanović, čitava „industrija" ilegalne trgovine divljim vrstama teška je oko 20 milijardi američkih dolara.

Krađa kengura i nova pravila

Na meti kradljivaca životinja bili su i stanovnici beogradskog zoo vrta.

Tako je 2009. godine pokušana krađa dva kengura, od kojih je jedan kengur kidnapovan.

Životinja je uspela da pobegne kradljivcima ali je nastradala na ulici kada je pregažena kolima.

Ženka kengura je tada uginula dok je pokušavala da utekne.

„Bilo je raznih gafova i krađa", kaže Ovari.

„Većina kengura je tada spašena ali su imali traume."

Svaki put kada se nešto slično dogodi, potrebno je da se menjaju bezbednosni protokoli, dodaje Ovari, kako bi životinje bile što bezbednije.

Iste godine policiji je prijavljena krađa pitona i kajmana u Zoo vrtu.

Javnost je, međutim, za ovo saznala tek nekoliko meseci.

Tada su otpuštena trojica radnika, a neki zaposleni su medijima tada rekli da je u vrtu uginulo devet foka i oko 20 kengura, kao i da su muflone odvozili kamioni novopazarske registracije.

