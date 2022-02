Do petka sunčano, a onda preokret! Za vikend povratak jutarnjih mrazeva, evo gde je moguć sneg!

Blic pre 4 sati | J.J.K.

U četvrtak će biti pretežno sunčano i znatno toplije vreme.

Međutim, ujutru će ponegde biti magle, koja se po kotlinama zapadne i južne Srbije može zadržati veći deo dana, pa će u tim oblastima biti hladnije. U većini ostalih predela vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 4°C na severu, a maksimalna dnevna od 10°C do 17°C, po maglovitim kotlinama hladnije. Meteorolog Goran Mihajlović iz RHMZ-a kaže za RTS da će do vikenda biti veoma toplo, a da