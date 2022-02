Priveden bivši pomoćnik javnog izvršitelja, proneverio oko 7 miliona dinara

N1 Info pre 1 sat | Autor:N1 Beograd

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije u Beogradu, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su A.

C. (1990), bivšeg pomoćnika jednog javnog izvršitelja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera i na taj način protivpravno prisvojio oko 6.899.620 dinara, saopšteno je iz MUP-a. Kako se navodi, on se tereti da je, od 17. juna 2020. do 16. juna 2021. godine, obavljajući poslove evidencija i rasknjižavanja uplata sa namenskog računa javnog izvršitelja kod jedne banke, neosnovano i protivpravno prenosio sredstva koja su pristizala od