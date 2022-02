Hoće li i dalje da peva „preživeću“? Britanska policija (ne)će da istražuje DŽonsonove korona žurke sa šampanjcem (foto)

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Foto Tanjug/AP Policija je već istraživala 12 skupova koji su održani u DŽonsonovoj kancelariji i rezidenciji nakon što je interna istraga otkrila da je njegovo osoblje bilo na zabavama, dok je i sam britanski lider prisustvovao nekima od njih, prenosi agencija Rojters.

Metropoliten policija saopštila je da je prethodno procenila taj događaj i zaključila da ne ispunjava uslove za krivičnu istragu. - Ta procena se sada razmatra - naveo je portparol policije. Premijer DŽonson se izvinio zbog ponašanja i obećao da će promeniti svoj liderski stil. Miror je danas objavio novu sliku sa događaja, na kojoj se vidi kako DŽonson stoji pored dva člana osoblja pored otvorene boce šampanjca. 6 telling details in shameful new photo from PM's