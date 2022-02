Nisam lovac na funkcije: Vesić o predstojećim izborima - Fokusiran sam na pobedu SNS

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Goran Vesić, Foto P. Mitić Vesić je, gostujući na televiziji Tanjug, rekao da je trenutno fokusiran na to da stranka kojoj pripada pobedi na predstojećim izborima, te da ne razmišlja o tome da li će biti na nekoj funkciji. - Fokusiran sam na to da moja stranka pobedi na predsedničkim, parlamentarnim i lokalnim izborima, uključujući i beogradske izbore i zaista ne razmišljam o tome da li ću biti na nekoj funkciji ili ne, jer to nije smisao mog života - istakao je